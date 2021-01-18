وأضاف مختار مختار في تصريحات عبر اثير " اون تايم سبورت " انه رفض الامر تماما،معربا عن سعادته بالبقاء في الانتاج بالاضافة لرغبة مسؤولي الانتاج باستمراره مع الفريق ودعمه بشكل كامل .
وتابع أن الانتاج الحربي فريق كبير،لافتا إلى أن رحيل عدد من نجوم يعد السبب الاساسي لتذبذب مستوى الفريق،مشيرا إلى أن الفريق سيضم عدد من النجوم خلال الفترة المقبله التي من شانها الاضافة للفريق
وتابع ان الدوري في البداية وحسم اللقب سيكون صراع كبير بين الاهلي والزمالك وباق فرق الدوري،لافتا إلى أن تعادل الاهلي امس امام البنك الاهلي لا يعد مؤشر على هبوط مستوى الاهلي حيث ان الدوري مازال في البداية
أما عن باسم مرسي نجم الفربق فأكد انه ابلغ مسؤولي النادي برغبة الزمالك في ضمه مشددا انه حتى الان لم يتفاوض الزمالك بشكل رسمي لضمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختار مختار يرفض تدريب الإسماعيلي ويتمسك بقيادة الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.