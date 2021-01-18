يدار بـ التليفون.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

هاجم الاعلامي أحمد شوبير ،اتحاد الكرة المصري،مشيرا إلى أنه لا يوجد دوري في العالم يدار بواسطة "التليفون" مثلما يحدث في الدوري المصري.

وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن تعديل موعد المباريات لابد وأن يكون لسبب محدد،لافتا إلى أن الموسم الماضي لجنه المسابقات وضعت اسس وقواعد لتأجيل اي مباراة ولكن هذا الموسم يتم التاجيل " بالتليفون ".

وتابع شوبير :" من المسئول عن ابلاغ الاندية بـتأجيل المباريات،مشيرا إلى أن التاجيل يتم بلا سبب محدد او ضروري".