وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن تعديل موعد المباريات لابد وأن يكون لسبب محدد،لافتا إلى أن الموسم الماضي لجنه المسابقات وضعت اسس وقواعد لتأجيل اي مباراة ولكن هذا الموسم يتم التاجيل " بالتليفون ".
وتابع شوبير :" من المسئول عن ابلاغ الاندية بـتأجيل المباريات،مشيرا إلى أن التاجيل يتم بلا سبب محدد او ضروري".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يدار بـ التليفون.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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