الرياضة

يدار بـ التليفون.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

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هاجم الاعلامي أحمد شوبير ،اتحاد الكرة المصري،مشيرا إلى أنه لا يوجد دوري في العالم يدار بواسطة  "التليفون" مثلما يحدث في الدوري المصري.

وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن تعديل موعد المباريات لابد وأن يكون لسبب محدد،لافتا إلى أن الموسم الماضي لجنه المسابقات وضعت اسس وقواعد لتأجيل اي مباراة ولكن هذا الموسم يتم التاجيل " بالتليفون ". 

وتابع شوبير :" من المسئول عن ابلاغ الاندية بـتأجيل المباريات،مشيرا إلى أن التاجيل يتم بلا سبب محدد او ضروري".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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