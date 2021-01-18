راحة سلبية لـ وليد سليمان .. وأشعة جديدة غدًا

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول، حصل على راحة سلبية اليوم، بعد الشكوى من آلام عضلية أمس خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.
وقال طبيب الأهلي إنه فضل منح سليمان راحة سلبية بعد أن اجري أشعة رنين ثم إجراء أشعة سونار صباح غدٍ؛ للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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