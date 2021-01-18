أجايي ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

انتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش.
وتعافي اجايي من الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق، حيث اشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته طبيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة «المقاولون العرب» المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.
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