أكد جييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية ببرشلونة على أهمية لاعبه ليونيل ميسي في المباريات، مؤكدا أن لا يقدر أحد لومه لحصوله على طرد خلال مباراة أمس أمام أتلتيكو بلباو في نهائي كأس السوبر.
"طرد ميسي"
وتلقى ميسي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بعد الاعتداء بالأيدي ضد لاعب أتلتيك بلباو، أسيير فيلاليبري.
وتحدث أمور عن واقعة طرد ميسي وعبر عن رأيه بعد نهاية المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال: "كانت اللحظات الأخيرة من المباراة".
وتابع: "أحيانًا يحدث ذلك في المباريات، عندما يكون هناك ضغط كبير ومتواصل بسبب الأحداث ورغبتك في الفوز يكون هناك الكثير من الأشياء".
وأضاف: "لا يمكنك التحدث معه حول هذا الأمر، لأن لطالما ميسي كان سجله نظيفًا من البطاقات الحمراء على مدار مشواره الكروي الكبير مع برشلونة ولا يقوم بالاعتداء على أي منافس، بل بالعكس هو من أكثر اللاعبين تعرضًا للضرب نظرًا لأهميته داخل الملعب".
وبسؤاله عن أداء ميسي في المباراة وهل كان جاهزً بدنيًا للمشاركة؟ رد: "نعم، عندما يدخل ليو إلى أرض الملعب فهو في حالة بدنية جيدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من برشلونة على طرد ميسي أمام أتلتيكو بلباو في نهائي كأس السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.