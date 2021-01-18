نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب طويل.. نجم الأهلي يعود ويشارك في التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

واشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته طبيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة «المقاولون العرب» المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.