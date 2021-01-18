الرياضة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - ارتكب عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي السوبر الإسباني، حسب ما كشفت تقارير إعلامية.

وقام برنامج "L'Equipe D'Estelle" الفرنسي، بإعادة نشر لعبة لديمبلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة، عندما كان لديه الكرة لكنه قام بالسقوط عقب صراعه مع لاعب سوسيداد، ولم يحتسب مونويرا مونتيرو، حكم المباراة، أي خطأ وقرر استمرار اللعب.

وفي هذا الوقت قام ديمبلي بالهجوم على الحكام بالسباب الواضح، والذي التقطته الكاميرات بوضوح في ظل غياب الجمهور.

جدير بالذكر أن الحكم لم يوجه لديمبلي أي عقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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