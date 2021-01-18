نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبارياته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة المريخ السوداني.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات، أحد أيام 12-13 فبراير في مصر، على ستاد القاهرة الدولي أو ملعب الأهلي وي السلام.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولي، رفقة المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.

يذكر ان الأهلي حامل اللقب في نسخته الأخيرة، بعدما توج باللقب القاري التاسع في تاريخه، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر ان الأهلي سيلعب في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ في الأول من فبراير المقبل، بصفته بطل أفريقيا.