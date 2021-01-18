انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس العالم في كرة اليد اليوم الاثنين وموعد مباراة مصر والسويد والقناة الناقلة للمباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم ضمن فعاليات كأس العالم لكرة اليد، العديد من المباريات بأربع صالات مختلفة على الأراضي المصرية، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، ويمكن متابعة المباريات اليوم من خلال القنوات العارضة للمباريات، فلأول مرة، يتم إلغاء حضور المشاهدين للمباريات، وذلك على خلفية أزمة انتشار جائحة كورونا، بحيث يمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة المباريات استقبال القنوات العارضة للمباريات ومتابعتها من المنزل.

مواعيد مباريات كأس العالم في كرة اليد

تأتي مواعيد مباريات اليوم المقامة ضمن فعاليات كأس العالم لكرة اليد في مصر كالتالي:

المباراة الموعد القناة الناقلة مباراة النرويج والنمسا الساعة 21:30 قناة أون تايم سبورت 3 مباراة آيسلندا والمغرب الساعة 21:30 قناة أون تايم سبورت 2 مباراة فرنسا وسويسرا الساعة 19:00 قناة أون تايم سبورت 3 مباراة سلوفينيا وبيلاروسيا الساعة 19:00 قناة أون تايم سبورت 3 مباراة البرتغال والجائر الساعة 19:00 قناة أون تايم سبورت 2 مباراة السويد ومصر الساعة 19:00 قناة أون تايم سبورت 2 مباراة كوريا الجنوبية والاتحاد الروسي الساعة 16.30 قناة أون تايم سبورت 3 مباراة مقدونيا الشمالية وتشيلي الساعة 16:30 قناة أون تايم سبورت 3

موعد مباراة مصر والسويد

تنقل اليوم فعاليات مباراة بطولة كأس اليد العالمية، المقامة بين مصر والسويد، على أرض صالة استاد القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة سيتم نقلها من خلال القناة الفضائية أون تايم سبورت 2 HD على التردد التالي:

تردد On Time Sport 2 HD

يمكن لجميع متابعي ومحبي رياضة كرة السلة، استقبال قناة أون تايم سبورت 2 على الشاشات وأجهزة التلفزيون الخاصة بهم ومتابعة المباراة من خلال التردد التالي: