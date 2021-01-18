سلبية مسحة الزمالك.. والفريق يستعد لمواجهة الجونة في الدوري

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق الذين خضعوا لمسحات بالأمس للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
يأتي استعدادا للقاء الجونة المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض على سلبية مسحة جميع اللاعبين بعد مسحة الأمس، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بعد التدريب الأخير استعدادا للقاء الجونة.
وفي سياق أخر يواصل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق المصاب بكورونا عزله المنزلي وخضوعه لبروتوكول العلاج الطبي في الفترة الحالية.
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