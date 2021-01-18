عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل . وقرر الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل . اقرأ ايضًا| السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضى على حساب الزمالك بعد الفوز عليه فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .

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