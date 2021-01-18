مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة «البنك الأهلي»

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.
وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة الثامنة من المسابقة.
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