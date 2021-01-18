نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار صعب لتشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي تشيلسي اختبارا صعبا أمام ليستر سيتي بهدف تصحيح الوضع القائم، وهو الحال بالنسبة لفريق ليفربول في مواجهته أمام بيرنلي.

يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 29 نقطة، مقابل 35 نقطة لليستر في المركز الثالث، بعد 18 مباراة لكل منهما.

وقال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد: "الفوز على فولهام كان خطوة صغيرة نحو تحسين وضع الفريق، والعودة للمسار الصحيح في المسابقة، ولكنه أعطى تقييماً واقعياً لهذا الوضع حالياً.

وأضاف: "مستوانا بالدوري في الآونة الأخيرة لم يكن هو المستوى الذي نريده، كما تراجعنا من كوننا الأعلى تسجيلاً في البطولة".

وأشار إلى أن الفريق يحتاج الآن لمواصلة صحوته في المسابقة خلال الشهر الحالي، حيث يخوض أكثر من مباراة مهمة في هذا الشهر.

ويتطلع المدرب سام ألاردايس إلى البناء على انتصاره الأول مع فريقه وست بروميتش ألبيون، عندما يحل ضيفاً على وست هام غداً الثلاثاء.

من جهة أخرى، يحلم ليفربول للعودة لسكة الانتصارات، والمسار الصحيح، في رحلة الدفاع عن لقب البطولة، بعدما نراجع للمركز الرابع برصيد 34 نقطة، في ظل فشله في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وقال الألماني يورغن كلوب: "يجب مواصلة المسيرة مع محاولة تجنب الاستماع لما يتردد حولك، يجب مواصلة التركيز في عمل الشيء الصائب، عندما تفشل في هز الشباك لبعض الوقت، يكون الشعور مختلفاً، وهذا هو التحدي".