عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل بملعب السويس الجديد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتى: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد ناصف وعلي الفيل وإسلام جمال وحسن مجدي. خط الوسط: عمرو السيسي ومصطفى جمال وأحمد زولا. خط الهجوم: إبراهيما كونيه وأحمد سمير وناصر منسي.

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