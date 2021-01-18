كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن ناديه خاطب اتحاد الكرة للتأكد من إيقاف محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الجونة المقبلة المقرر لها غدا في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وهذا بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.
وأوضح قاسم خاصة أن الزمالك تلقى خطابا من قبل الاتحاد الصري لكرة القدم يفيد بإيقاف المدافع في المباراة المقبلة.
يأتي هذا بعدما اثيرت حالة من الجدل حول موقف اللاعب الدولي من المشاركة في لقاء الجونة بعد تأكيدات البعض بأن البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعب في كأس مصر يتم الغاؤها.
وأضاف قاسم أن النادي حرص على التأكد من موقف اللاعب في الساعات الماضية وتأكد من غيابه عن اللقاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الجدل الأخير.. هل سيشارك محمود علاء أمام الجونة؟ الزمالك يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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