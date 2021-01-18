الرياضة

بعد الجدل الأخير.. هل سيشارك محمود علاء أمام الجونة؟ الزمالك يجيب

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كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن ناديه خاطب اتحاد الكرة للتأكد من  إيقاف محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الجونة المقبلة المقرر لها غدا في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهذا بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وأوضح قاسم خاصة أن الزمالك تلقى خطابا من قبل الاتحاد الصري لكرة القدم يفيد بإيقاف المدافع في المباراة المقبلة.

يأتي هذا  بعدما اثيرت حالة من الجدل حول موقف اللاعب الدولي من المشاركة في لقاء الجونة بعد تأكيدات البعض بأن البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعب في كأس مصر يتم الغاؤها.

وأضاف قاسم أن النادي حرص على التأكد من موقف اللاعب في الساعات الماضية وتأكد من غيابه عن اللقاء المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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