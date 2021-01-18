نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره مصر المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثامن بالدوري.