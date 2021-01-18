نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يسعى للتعاقد مع ظهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد فريق سموحة في التعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر الشاب لاعب فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتقدم سموحة بعرض رسمي للنادي الأهلي، من اجل الحصول على خدمات محمد شكري الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم صفوف الفريق السكندري.

ومن المتوقع ان توافق إدارة المارد الأحمر، على إعارة محمد شكري في ظل وجود علي معلول ومحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى إجادة أيمن أشرف في هذا المكان.

يذكر ان المهندس فرج عامر رئيس سموحة، تقدم بطلب من أجل التعاقد مع صلاح محسن مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة، بعدما فشل في جلب أحمد ياسر ريان الذي رحل إلى سيراميكا كليوباترا.