الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بدء فتح بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى شهر فبراير المقبل فى قطر.
وأعلن الفيفا رسميا عبر موقعه الرسمي فتح بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية اليوم مع التأكيد على منع وفود أى جماهير خاصة للأندية المشاركة من البلدان الخاصة بها واقتصار الحضور الجماهيرى على المتواجدين فى قطر فقط لا غير.
وقرر الفيفا السماح بحضور نسبة 30 % من الحضور الجماهيري فى الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية من المتواجدين فى قطر فقط، وإلغاء كل الرحلات التى كانت تجرى فى الأعوام الماضية وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا.
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل وقرر الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل.
ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضى على حساب الزمالك بعد الفوز عليه فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة.
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