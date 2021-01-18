وزير الرياضة: مصر حديث الصحف العالمية بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية

أبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة سعادته ، بإلإشادات الواسعة التي نالتها مصر في وسائل الإعلام العالمية ، فى ظل تنظيمها بطولة العالك لكرة اليد والتي تستمر حتى 23 ينايرالجارى .

وكشف وزير الرياضة أن مصر أصبحت حديث الصحف العالمية في الدول الأخرى ، بفضل دعم الغير محدود الذى تلقاه مصر من القيادة السياسية ، في ظل اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة مثلها مثل باقى المجالات التي تدعمها الدولة .

وقال صبحى أن الدعم الغير محدود من القيادة السياسية جعل مصر متصدرة العناوين في الصحف العالمية ، و إشادات مختلف وسائل الإعلام ، بعد التنظيم الهائل الذى تقوم عليه من استضافة بطولة العالم لليد التي تشهد مشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .

ومن المقرر أن يشهد أشرف صبحى مباراة مصر و السويد اليوم في ختام الدور الأول من بطولة العالم ، حيث ضمن الفراعنة الوصول الى الدور الثانى ، و تقام مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة ، و التي يصعد منها أول 3 منتخبات وفقا لنظام البطولة التي تضمن 8 مجموعات .