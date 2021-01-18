مؤمن صفا يكشف أسرار تألق الفراعنة في المونديال

كشف مؤمن صفا نجم مصر الدولي السابق وأمين صندوق الاتحاد الحالي والمشرف على المنتخب أن الفراعنة في المباراة الثانية كانوا مختلفين لعدة أسباب أهمها دخول اللاعبين أجواء المونديال بالفعل ومذاكرة المنافس جيدا، وتطبيق ما تم حفظه على الملعب، واستغلال كل الفرص، وهدم ثقة الحارس المنافس سريعا وتألق حارسنا مما سمح باتساع الفارق وفتح المباراة.

وتابع: فى الشوط الثاني أطلق العبقري الإسباني بارندو باقي أوراقه الرابحة وشبابه المتميز الذي استغل الفرصة في الظهور بشكل جيد مع الكبار وتألق حسن قداح وانتزع جائزة أفضل لاعب وتألق معه أحمد مؤمن وأحمد هشام.

كما ساهم في الطفرة الفنية تألق ومشاركة كابتن الفريق ونجمه أحمد الأحمر بعدما غاب عن المباراة الأولى وأيضا القوة الضاربة المتمثلة في المحترفين سند وهاشم ويحيى وعلي زين وكل نجوم الفريق الجميع كانوا نجوما فوق العادة ونتمنى مواصلة التألق في مباراة اليوم أمام السويد.