نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينالدوم يحسم موقفه من التجديد لليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا من الرحيل عن الريدز والإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن عقد فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا مع ليفربول ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إلى ضمه إلى النادي الكتالوني.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن فينالدوم سوف يقوم بصد محاولات ليفربول من أجل تجديد عقده من أجل الإنضمام إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف المقبل وتحقيق حلم الطفولة.

وشددت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أهمية فينالدوم في ملعب آنفيلد بالنسبة إلى ليفربول واعتباره عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للحمر إلا أن فينالدوم لا يفكر سوى في اللعب بقميص برشلونة في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فينالدوم منذ الصغر وهو يحلم باللعب في صفوف برشلونة والسير على نهج العديد من نجوم المنتخب الهولندي الذين لعبوا بقميص البلوجرانا على رأسهم يوهان كرويف ورونالد كومان وفرانك ريكارد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في الوقت نفسه عزز تولي كومان قيادة برشلونة رغبة فينالدوم في الإنضمام إلى البلوجرانا، حيث أشرف على تدريبه في المنتخب الهولندي وكان يضع فيه ثقة كبيرة.