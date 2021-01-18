جاء الشوط الأول مثيرا بين الفريقين في ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأضاع أحمد ياسر ريان هدفا محققا لفريق سيراميكا، وكذلك الأمر بالنسبة لناصر منسي الذي أضاع هدف مؤكد لفريق الطلائع لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز مكانهما بجدول ترتيب المسابقة. وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من : المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار خط الوسط- كوامي بونسو - محمد توني - وينفول كوبينا - محمد إبراهيم خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان. بينما لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد ناصف وعلي الفيل وإسلام جمال وحسن مجدي. خط الوسط: عمرو السيسي ومصطفى جمال وأحمد زولا. خط الهجوم: إبراهيما كونيه وأحمد سمير وناصر منسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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