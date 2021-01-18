الارشيف / الرياضة

المقاصة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة ومصر للمقاصة، بتقدم الأخير بهدف دون رد، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن الأسبوع الثامن، من الدوري المصري.

وأحرز هدف التقدم للفريقي الفيومي، اللاعب شيمليس بيكيلى، بعد انطلاق صافرة اللقاء بـ 4 دقائق فقط.

وسيطر مصر للمقاصة على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58%، مقابل 42% لأصحاب الأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاصة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا