المقاصة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول بالدوري

انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة ومصر للمقاصة، بتقدم الأخير بهدف دون رد، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن الأسبوع الثامن، من الدوري المصري.

وأحرز هدف التقدم للفريقي الفيومي، اللاعب شيمليس بيكيلى، بعد انطلاق صافرة اللقاء بـ 4 دقائق فقط.

وسيطر مصر للمقاصة على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58%، مقابل 42% لأصحاب الأرض.