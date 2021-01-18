مروة عيد: "مونديال اليد" يبدأ فعليًا من اليوم

أكدت نجمة كرة اليد مروة عيد المحترفة بنادي نيس الفرنسي ، أن بطولة العالم لكرة اليد رجال بدأت فعليًا من اليوم خاصة بالنسبة لمنتخبنا الذي يواجه منتخب السويد القوي اليوم.

و أضافت مروة عيد ما قبل اليوم كان مجرد إحماء للفرق الكبرى قبل الدخول في مرحلة الجد بالدور الرئيسي.

وتوقعت مروة عيد أن يمضي منتخبنا قدمًا في البطولة حتى المربع الذهبي ، وقالت مروة :"لدينا فرصة كبيرة في التأهل للمربع الذهبي ، خاصة وان المنتخبات الكبرى لم تظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن " . وتابعت مروة عيد اتمنى ان لا نلتقي بالمنتخب الدنماركي قبل المربع الذهبي لانه الاقوى في البطولة و لديه حماس كبير للدفاع عن لقبه . واختتمت مروة عيد منتخبنا ظهر بمستوى جيد ، ولكن نحتاج لمزيدًا من التأني وعدم التسرع حتى نضمن التأهل للمربع الذهبي للمونديال .