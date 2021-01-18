سانت ايتان لم يقصد الإهانة.. حازم إمام يشيد بـ مجلس الزمالك الحالي

وأضاف حازم امام في تصريحات عبر برنامج " اون تو " عبر اثير " اون تايم سبورت "، أنه منذ بدايه تولي المجلي المسؤليه اكد انه مجلس جيد وسيخدم النادي وهو ما تحقق على ارض الواقع.
وتابع أن بيان مصطفي محمد عقب فشل احترافه كان مؤثرا وجاء في الوقت المناسب ليغلق الملف تمامًا، مشددا ان تصريحات مسؤولي سانت ايتان الفرنسي لم تكن القصد بها الاساءة لـ مسؤلي الزمالك
ولكن تم تفسيرها بشكل خاطىء.
وأكمل ان المجلس الحالي يقوم بدوره بكل اخلاص وحب للزمالك حيث يتم محاسبة المقصر ومكافأة المجتهد.
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