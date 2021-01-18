الأهلي: نوثق كل أخطاء التحكيم ومجاملات الجبلاية ولن نسكت حال استمرار الظلم

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن الخطاب الذي أرسله النادي اليوم إلى اتحاد الكرة لن يكون الخطوة الأخيرة حال تكرار المجاملات والظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن إدارة النادي طلبت من جهاز الكرة توثيق كل الحالات التي تعرض لها الفريق من الظلم التحكيمي الواضح في الموسم الحالي وتجهيزها وفي حال عدم تصحيح الأمور سيكون هناك تصعيد لدرجات أكبر.
وأضاف أن هناك أيضًا توثيقا لمواعيد المباريات خصوصا وأن هناك فرقا منافسة تمنح عدد أيام راحة أكثر مقارنة بضغط المباريات بالقلعة الحمراء.
وأوضح أن هناك فروق في التعامل بين الأندية فلماذا تم تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري مع إنبي التي كان مقررًا لها اليوم مع الإصرار على خوض الأهلي لمباراته مع البنك الأهلي في نفس الأجواء والظروف المناخية.
وأشار إلى أنه أيضًا تم نقل مباراة الزمالك وأسوان إلى القاهرة مع الإصرار على لعب الأهلي والبنك الأهلي مباراتهما في الإسكندرية رغم أن الفريقين ملاعبهما الرئيسية بالقاهرة.
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