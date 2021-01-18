الرياضة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مبارياته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة مولودية الجزائر.

ويستقبل الفارس الابيض نظيره مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات، في أحد أيام 12-13 فبراير في مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة، رفقة مولودية الجزائر، والترجي الرياضي التونسي، وتاونغيت السنغالي.

يذكر ان الزمالك تأهل إلي نهائي البطولة في نسختها الأخيرة، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، وخسر المباراة بهدفين مقابل هدف، ليستمر بحثه عن اللقب السادس منذ 2002، وحتي البطولة الحالية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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