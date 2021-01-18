نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي والتي يستضيفها ملعب الإسماعيلية في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري.

وضم التشكيل كلا من:

حسن شاهين - امير عابد - احمد مجدي - محمد سمير - ابراهيم صلاح- محمد حمدي زكي- حسن الشامي - يوسف الجوهري - فاروق نور الدين - لويس ادوار - سيف الدين الجزيري.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمود ابو السعود - محمد سالم - كريم مصطفى - احمد داوودا - محمد مجلي - احمد شكري - باسم علي - هيثم الجويني - خالد الحسيني.

يدير اللقاء تحكيميا كلا من محمد الحفني حكما للساحة وشريف عبد الله وعبد العزيز محسن حكام مساعدين، ومحمد بهجت حكما رابعا، ومحمود ناصف حكما للفيديو واحمد حمدي حكم فيديو مساعد.