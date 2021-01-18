نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلي امام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة ابو طالب العيسوي تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون عقب وداع البطولة العربية والهزيمة بثلاثية نظيفة امام الرجاء المغربي الإثنين الماضي على ملعب مراكش الكبير ضمن منافسات الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:محمود البدري - كاستيلو- مروان صحراوي - محمد بيومي.

خط الوسط: احمد مصطفى - محمود دونجا - عماد حمدي - أري بابل.

خط الهجوم: محمد الشامي- فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد مجدي - محمد عمار - محمد هاشم - رضوان شريفي - محمد عادل - محمد صادق - شكري نجيب - محمد مخلوف - احمد مصطفى.

ويدير اللقاء تحكيميا كلا من محمد الحفني حكما للساحة، شريف عبد الله وعبد العزيز محسن حكام مساعدين، محمد بهجت حكما رابعا، محمود ناصف حكم فيديو و احمد حمدي حكم فيديو مساعد.