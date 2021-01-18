الرياضة

ميسي يترقب الإيقاف بعد طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عقوبة مشددة، تهدده بالابتعاد عن فريقه لعدد كبير من المباريات، بعد طرده بالأمس في نهائي كأس السوبر الأسباني.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي تنتظره عقوبة إيقاف تتراوح بين 4 و12 مباراة، وفقا لنص المادة 98 من لائحة الانضباط.

وتابعت أن اعتداء ليونيل على مهاجم بلباو بدون كرة في نهائي كأس السوبر، وحصول اللاعب الأرجنتيني على بطاقة حمراء مباشرة، يصنف على أنه "مخالفة جسيمة".

وكشفت الصحيفة أيضا أن عقوبة إيقاف النجم الأرجنتيني سوف تنفذ في مباريات برشلونة ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

يذكر أن  ميسي تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه مع برشلونة، والثالثة إجمالا في مسيرته الكروية التي تمتد أكثر من 15 عاما.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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