الرياضة

5 لقاءات نارية في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 لقاءات نارية في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 5 لقاءات .

ويفتتح فريقا الرائد والاتفاق منافسات الجولة عندما يلتقيان عند 3:40 عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويحل الرائد في المركز 14 بـ 13 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز 8 بـ 18نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الـ 15 بـ 10 نِقَاط، نظيره الاتحاد الذي يحتل المرتبة الـ 5 برصيد 21 نقطة في تمام الرابعة عصراً.

وفي الخبر يستقبل القادسية ضيفه الفتح على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) عند الـ 5:50 مساءً، ويحتل القادسية المركز الـ 9 بـ 18 نقطة، ويملك الفتح في رصيده 17 نقطة في المركز الـ 11 .

وعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب يلاقي الشباب الفيصلي عند الساعة 6:10 مساءً، ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز الـ 12 بـ 14 نقطة.

وفي آخر مواجهات الغد يلتقي الأهلي صاحب المركز الـ 3 بـ 23 نقطة بنظيره أبها الذي يحتل المركز الـ 6 وفي رصيده 20 نقطة، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـ 8:10 مساءً

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا