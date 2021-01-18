نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإتحاد المصري لكرة القدم على الهجوم الذي قام به سيد عبد الحفيظمدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على حكم مباراة فريقه امام البنك الأهلي والتي إنتهت بينهما يوم أمس بالتعادل السلبي بدون اهداف.

وكان عبد الحفيظ قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي خلال المواجهات السبعة الماضية لم يتم تعيين حكم دولي لإدارة مبارياته سوى في مرتين فقط.

قبل أن يرد مصدر في إتحاد الكرة أن 4 مباريات للأهلي من أصل 7 أدارها حكام دوليون وهم ضد المقاصة والاتحاد ووادي دجلة والإنتاج الحربي أدارها الدوليون: إبراهيم نور الدين، وجهاد جريشة، وأحمد الغندور، ومحمد عادل، على الترتيب