نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين سعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي الحصول على خدمات واحد من أبرز المهاجمين الذين ظهروا على الساحة خلال الموسم الجاري.

وقالت مجلس ذا اتلانتيك الإلكترونية أن إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند يعتبر على رأس إهتمامات تشيلسي الأمر الذي يعزز من صفوف البلوز خاصةً أنه بات مهاجم من الطراز الأول.

ولن يجد تشيلسي المهمة سهلة للحصول على اللاعب خاصةً أنه يرتبط بعقد مع دورتموند حتى عام 2024 في الوقت الذي دخل فيه ريال مدريد بقوة في الصفقة من اجل ضم اللاعب