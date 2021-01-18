ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - انتقدت جماهير ليفربول، أداء النجم المصري، محمد صلاح، نجم هجوم الفريق، بعد أدائه خلال مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي، دون أهداف، أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة لتاسعة عشر من البريميرليج .

جماهير ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لم يُعجبها أداء لاعبنا المصري، كما اعترفوا بتفوق، المدافع الإنجليزي، لوك شاو على جناح الريدز.

إليكم ردود افعال جماهير ليفربول على اداء محمد صلاح

لقد كان مُجرد يوم بمثابة عطلة لـ محمد صلاح، وبرونو دائمًا ما يكون شبحًا في مثل هذه المباريات.

محمد صلاح أناني.

بوبي فيرمينو صريح وغير حاسم للغاية، ماني هو الوحيد الذي يحاول فعل شيئ ما.

صلاح كان يُمكن أنّ يُسجّل هدفين ، لو لم يلعب لوك شاو .

لوك شاو، وضع محمد صلاح في جيبه.