نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يستعيد الانتصارات أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستطاع الفريق الأول لكره القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز علي نظيره طلائع الجيش ، بهدفين لهدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، بستاد السويس ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

افتتح فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق مهاجم الفريق شادي حسين في الدقيقة 62 من ضربه جزاء أحتسابها حكم اللقاء جهاد جريشه بعد الرجوع إلي الفار ، لكن نجح الجيش في تعديل النتيجه سريعا في الدقيقه 65 عن طريق إبراهيما كونيه بأسيست من ناصر ماهر ، ولكن أستطاع أحمد ياسر ريان المهاجم الذهبي لسيراميكا كليوباترا أن يحرز هدف الفوز في الدقيقه 92 لتنتهي المباراة بنتيجه هدفين لهدف .

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقاط بينما يحتل الجيش 4 نقاط و يظل في المركز 18 من ترتيب مسابقة الدوري الممتاز