نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكاكولا يفوز على بهتيم بهدفين.. ويتأهل للدور الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين كوكاكولا وبهتيم، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، وأقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي .

وجاءت أهداف كوكاكولا عن طريق اللاعب محمد السيد عبدالرحيم، وبذلك يتأهل الفريق للدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر .

ودخل فريق كوكاكولا المباراة أمام بهتيم بالتشكيل كلا من: عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، أحمد أبو الخير، أحمد محسن، جابر سالم، أحمد الحسني ، حسام عبدالواحد، محمد السيد، محمود أحمد، عبدالله أحمد، إريك.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، محمد علي ميلا، كريم عرفات، إيهاب عبدالمحسن مهدي صبحي، باسم عبدالعزيز، أحمد عاطف، كريم عبدالنبي، عاطف زكي، إسلام أشرف.

كما ضم تشكيل فريق بهتيم كلا من، أحمد علي كامل، أحمد عبدالخالق، إبراهيم حسن، ابو بكر زغلول، على أحمد غريب، أكرم صابر، عبدالله مجدي، عبدالفتاح محمد، خالد ناصر، علاء الدين متولي . ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، محمد سمير، محمد سلامة، محمد عبدالمجيد، عبدالخالق جابر، محمد مجدي، محمد ماهر، مصطفى محمود، محمد صابر.

وادار المباراة الحكم محمد مجدى حكم منطقة المنوفية، وعاونه احمد ساهر "مساعد اول" و احمد جمال "مساعد ثانى" ومحمد حليم " حكم رابع ".