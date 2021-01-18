نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز السكة الحديد على هليوبوليس في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد الفوز على فريق هليوبوليس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي هليوبوليس في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.



دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل ضم اسلام سليمان، محمود أكمل، حازم شعيب، أمير حجازي، احمد محمد بلحه، احمد النحاس، محمداحمد ريعو، اسلام صلاح سولارى، محمد ابراهيم، شيكو، أحمد أبو سريع.

بينما فريق هليوبوليس ضمعبد الله محمد، احمد فياض، يوسف

سنون، احمد رجب ، مصطفى شامل،شريف محمد، فادى اشرف، يوسف كمال، خالد شيبو.



شهد الشوط الأول تقدم فريق السكة بهدفين نظيفين سجلها محمد ابراهيم بركات وأمير حجازي.



ونجح فريق هليوبوليس في تسجيل هدف عن طريق فادي اشرف، وتمكن البديل امادور كونى من تسجيل الهدف الثالث السكة.

وطرد الحكم محمد احمد ريعو لاعبالسكة الحديد في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.



وأدار المباراة الحكم مبروك نبيل حكم ساحة وعاونه محمد أبو رحاب مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثانى.