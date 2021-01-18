نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يثير الجدل من جديد حول مستقبله مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثار الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل من جديد حول مستقبله، بعدما بدا غاضبًا خلال مباراة فريقه أمام أنجيه، السبت الماضي، والتي انتهت بفوز باريس 1-0، ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابي لم يبدأ عام 2021 بالشكل الأفضل والمنتظر منه، حيث تعرض اللاعب الفرنسي لانتقادات بسبب مستواه الباهت مع الفريق.

وتابعت الصحيفة أن مبابي بدا غاضبًا عندما استبدل في الدقيقة 79 من عمر مباراة أنجيه، بعدما سار ببطء إلى خارج أرضية الملعب، قبل الجلوس في المدرجات لمشاهدة بقية المباراة.

وكشفت الصحيفة عن مستقبل مبابي، في ظل عدم سعادته بفترته الحالية في باريس، ومع الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه هذا الموسم رغم نجاحه في تسجيل 14 هدفًا.

يذكر أن مبابي يرتبط بعقد ممتد مع باريس حتى عام 2022، وفي ظل انزعاجه من القرارات داخل النادي، يمكنه أن يتطلع للرحيل وبدء مغامرة جديدة.

جدير بالذكر أن مبابي (22 عامًا) يرتبط بالانتقال لصفوف ريال مدريد، في ظل رغبة زيدان مدرب الميرنجي، في الحصول على خدماته.