نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: الأهم هو التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول أنه يتعين على فريقه خوض معركة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل التفكير بإمكانية الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبتعادله السلبي مع مانشستر يونايتد المتصدر الأحد، تراجع ليفربول الى المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن يونايتد ونقطة عن كل مانشستر سيتي وليستر سيتي بعد 18 مباراة، كما يبتعد بفارق خمس نقاط فقط عن وست هام يونايتد التاسع.

وادت سلسلة من الاصابات، خصوصاً قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى موسم متذبذب للفريق الأحمر، كما يفتقد البرتغالي ديوغو جوتا بعد تقديمه اداء هجومياً لافتاً إثر قدومه من ولفرهامبتون.

وفي ظل النتائج غير المتوقعة لمعظم أندية الطليعة، قال كلوب إن المنافسة ستكون أشد من أي وقت مضى "عندما انهينا الموسم في مركز الوصافة (2018-2019)، بدأت أفكر حقاً بإحراز اللقب بعد ضمان التأهل إلى دوري الابطال".

ويتأهل أول أربعة أندية في ترتيب البريميرليغ مباشرة إلى دور المجموعات من المسابقة القارية الأهم للأندية.

وتابع كلوب "أعرف عملي وما يتعين علي القيام به. الأهم هو التأهل إلى دوري الابطال وأعرف مدى صعوبة الأمر. سيكون هذا الموسم سباقاً صعباً للأربعة الأوائل".

وأقر المدرب البالغ 53 عاما ان المشجعين ليسوا "الصنف الاكثر صبراً" ويريدون الفوز في كل مباراة.

وأضاف "لست مختلفاً عنهم، لكنني في هذا العمل منذ وقت طويل لأعرف ان اجتياز الأوقات الصعبة وارد كثيراً".

وتابع "ليس الاصعب في حياتي... لذا هي وضعية حيث نمارس كرة القدم ولدينا اصابات ولا نزال، ولقد اعتدنا عليها على المدى الطويل فيما بدأ بعض المصابين يعودون إلينا".