في الدوري الإنجليزي : ليستر سيتي يصطدم بتشلسي في مسعاه لصدارة مؤقتة

في الرياضة 18 يناير,2021

لندن ـ أ.ف.ب: يقف تشلسي عائقا أمام ليستر سيتي في مسعاه لخطف صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ولو مؤقتًا، عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء في استكمال مباريات المرحلة الثامنة عشرة التي سيتطلع مانشستر يونايتد للبقاء في صدارتها مع نهايتها.وسبق أن أقيمت أربع مباريات من المرحلة قبل ان تؤجل أخرى بسبب بروتوكولات رابطة الدوري المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أو مباريات مسابقتي الكأس المحليتين. ويدخل ليستر الى مباراته على ملعب “كينج باور” وهو في المركز الثالث متخلفًا بنقطتين عن مانشستر يونايتد الاول ومتساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي الثاني، لذا ستكون الفرصة متاحة امامه للانفراد بالصدارة ليوم كامل، قبل مواجهتي يونايتد مع فولهام غدا الاربعاء ومانشستر سيتي مع استون فيلا في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى. ويمر ليستر سيتي بفترة مميزة، حيث لم يعرف الهزيمة في الدوري في المباريات الخمس الاخيرة، آخرها فوز على ساوثمبتون 2-صفر السبت وضعه في مركز جيد للمنافسة على اللقب بعد الإنجاز التاريخي والاستثنائي في عام 2016. من جهته، يعاني تشلسي من تراجع في الاداء والمستوى، إذ حقق فوزًا صعبًا على فولهام بهدف مايسون ماونت وضع فيه حدًا لسلسة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز في الـ”بريميرليج” جعلته يتراجع الى المركز السابع بفارق 8 نقاط عن المتصدر. وأراح المدرب فرانك لامبارد العديد من لاعبيه الاساسيين في الفوز على فولهام قبل القمة أمام ليستر ونظرًا للجدول المزدحم، أبرزهم الثنائي الالماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتس اللذان لم يرتقيا بعد الى مستوى التطلعات منذ قدومهما بداية الموسم من البوندسليجا، اضافة إلى المدافعين ريس جيمس والفرنسي كورت زوما.

من جهته، يتطلع ليفربول حامل اللقب لوضح حد لسلسلة من اربع مباريات متتالية في الدوري من دون فوز عندما يستقبل بيرنلي المتواضع الخميس. ويدخل الفريق الاحمر المواجهة بعد قمة مخيبة مع غريمه الازلي مانشستر يونايتد انتهت بالتعادل السلبي حيث لم ينجح ثلاثي الهجوم المرعب المكوّن من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي فيرمينو من تشكيل خطورة على مرمى الخصم. وكانت هذه المرة الاولى يفشل فيها ليفربول في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري (خسر بهدف نظيف ضد ساوثمبتون وتعادل سلبًا مع نيوكاسل) منذ مارس 2005، وفق موقع “اوبتا” للاحصاءات.وعلّق المدرب الالماني يورجن كلوب على العقم التهديفي “ليس علينا أن نقلق حيال ذلك ولكن يجب أن نعمل عليه”. وتابع “لا نغض النظر عن هذا الواقع ونأمل ان يتحسن وحده. الامكانية الوحيدة لتسجيل الاهداف هي عبر صناعة الفرص والفشل بها على ان تحاول مجددًا”.ويأمل كلوب أن يستعيد جهود مدافعه الكاميروني جويل ماتيب في ظل الازمة التي يعاني منها في الدفاع، ما اضطره لإشراك القائد جوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع ضد الشياطين الحمر الى جانب البرازيلي فابينيو. أما المتصدر مانشستر يونايتد، فيسعى للحفاظ على الصدارة عندما يحل على مضيفه فولهام غدا الاربعاء حيث يأمل المحافظة على سجله المميز خارج الديار.إذ لم يخسر أيا من مبارياته الـ16 الاخيرة خارج القواعد في الدوري (فاز12 مرة وخسر 4)، حيث سيتطلع لمعادلة اطول سلسلة له من دون هزيمة في البريميرليج (17) حققها في عام 1999. ويقدم فريق المدرب النروجي اولي جونار سولسكاير نتائج جيدة بعد بداية بطيئة للموسم، إذ لم يخسر في مبارياته الاثنتي عشرة الاخيرة منذ سقوطه امام ارسنال في المرحلة السابعة ارتقت به الى الصدارة، لينعش آماله بلقب اول منذ العام 2013 بعد اعتزال المدرب الاسطوري الاسكتلندي أليكس فيرجسون. أما غريمه سيتي، فيبدو الفريق الذي يتمتع بأفضل “فورمة” في الدوري في الوقت الراهن لاسيما بعد تحسّن هائل في ادائه الدفاعي. ويستقبل فريق المدرب الاسباني بيب جوارديولا على ملعب الاتحاد استون فيلا العائد الى المنافسات، بعد تأجيل مباراته ضد ايفرتون الاحد لاصابات كوفيد-19 في صفوفه. ويقدّم سيتي مستوى مميزًا حيث ستكون الفرصة متاحة امامه لخطف الصدارة في حال فوزه على فيلا وعلى ايفرتون لاحقًا بعدما أرجئت مباراته ضد الاخير مطلع العام لاصابات كورونا في صفوف سيتي. ويدخل بطل انجلترا عامي 2018 و2019 المباراة بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري، آخرها برباعية نظيفة على كريستال بالاس الاحد كما أنه لم يخسر في مبارياته التسع الاخيرة. ويقدّم الفريق مستوى عاليًا دفاعيًا، إذ شارك الثنائي جون ستونز صاحب الثنائية أمام بالاس والبرتغالي روبن دياش القادم هذا الموسم في التشكيلة الاساسية في 10 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، حقق خلالها الفريق تسعة انتصارات مقابل تعادل وحيد.