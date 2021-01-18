سعد البقري : لم أتلق أي عرض جديد للتدريب في السلطنة

صالح البارحي :

قدّم المدرب المصري سعد البقري المدرب السابق للفريق الكروي الأول بنادي مجيس شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي مجيس برئاسة الطيب عبدالنور ولجماهير الفريق السماوي على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق وتصدره للمجموعة الثالثة بدوري الدرجة الأولى برصيد (12) نقطة حتى الآن ، مشددا في ذات الوقت على أهمية مواصلة العمل بذات المنهجية حتى يتحقق الهدف المنشود ، وأضاف البقري : أنا سعيد بالفترة التي عملت فيها مع نادي مجيس ، الحمد لله نجحنا بامتياز في قيادة الفريق خلال فترة تواجدي معه في موسم استثنائي بسبب تزاحم المباريات ، حيث إن هذا الامر يحتاج إلى عمل مختلف يتناسب مع قدرات وإمكانيات الفريق أولا ومع ضغط المباريات ثانيا ، أشعر بالسعادة لأنني تركت الفريق وهو يسير في خطى ثابتة للوصول لدوري الأضواء وأتمنى أن يتحقق لهم الهدف في نهاية المطاف بالعودة لدوري الكبار ، وكذلك مواصلة المشوار في مسابقة الكأس الغالية والتواجد في الادوار المتقدمة إن شاء الله تعالى .

واضاف البقري : بالنسبة لظروف مغادرتي أسوار نادي مجيس واعتذاري عن تكملة المشوار مع الفريق فهي أسباب خاصة أفضل الاحتفاظ بها بعيدا عن التصاريح الإعلامية ، وذلك حفاظا على الود الذي جمعنا خلال الفترة الماضية ، حاليا أتواجد في السلطنة ولكنني لم أتلق أي عرض جديد لتدريب أي نادي سواء كان في الدرجة الأولى أو دوري الاضواء ، رغم أن هناك أحاديث دارت في فترة سابقة لتدريب أحد أندية دوري الاضواء ولكن بصورة غير رسمية ، وفي النهاية أنا مدرب محترف حاصل على دبلوم الدراسات الدولية من جامعة لايزبك الألمانية تخصص كرة القدم ، وحاصل على شهادة المدربين المحترفين من الاتحاد الآسيوي ، بالإضافة إلى خبرات تراكمية سواء في الدوري الجزائري لمدة (9) سنوات و (3) سنوات في الدور المصري مع نادي سموحة ووادي دجلة ، وخسرنا الدوري رفقة نادي سموحة بفارق هدف مع الاهلي وحصلنا على وصيف الكأس مع نادي الزمالك في نفس الموسم ، ولدي تجربة في ليبيا لمدة سنتين ، وفي الموسم الماضي خلال فترة إستكمال الموسم كنت مدربا لنادي الرستاق في الجولات الثلاث وحققنا البقاء بالدوري ، وتبقى تجربة نادي مجيس من التجارب الجميلة ، حيث تمكنا من تكوين فريق تنافسي أقنع وابهر الجميع بأدائه ونسأل الله أن تكون المحطة القادمة أفضل بالنسبة لنا جميعا .