العروبة يستعين بالبرازيلي أوتافيو

صالح البارحي :

قرر مجلس إدارة نادي العروبة برئاسة محمود المخيني التوجه إلى تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول في المرحلة القادمة ، حيث تم التعاقد مع صانع اللعب البرازيلي أوتافيو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الكويتي بنادي خيطان بالموسم الماضي ، وسيصل اللاعب قادما من البرازيل خلال اليومين القادمين للالتحاق بصفوف المارد العرباوي الذي يهدف إلى العودة لدوري الأضواء في هذا الموسم بعد الهبوط الاضطراري بالموسم الماضي ، ناهيك عن المنافسة على لقب الكأس الغالية التي حصل على وصيفها في الموسم الماضي خلف ظفار الذي توج باللقب بركلات الترجيح على حساب العروبة بساحة مجمع الرستاق .

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