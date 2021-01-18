النصر يغازل عصام البارحي

صالح البارحي :

تتواصل المفاوضات بين مجلس إدارة نادي النصر ونظيره مجلس إدارة نادي البشائر وذلك من أجل الاستفادة من خدمات المهاجم الشاب عصام البارحي الذي يلعب في صفوف البشائر حاليا بدوري الدرجة الأولى قادما من نادي السويق ، حيث يعد البارحي من المهاجمين المجيدين وساهم مع زملائه بنادي البشائر في تواجد الفريق بالمركز الثاني خلف مجيس بالمجموعة الثالثة برصيد (9) نقاط وأصبح أحد الفرق المرشحة للوصول للمرحلة النهائية لدوري الدرجة الأولى ، والصعود لدوري الأضواء في نهاية المطاف ، حيث يعتزم النصر تعزيز صفوفه الأمامية قبل المشاركة الآسيوية القادمة والتي تحتاج إلى وجود دكة بدلاء تستطيع السير بثبات في المنافسات المحلية والخارجية على حد سواء .

الجدير بالذكر ، أن البارحي سبق وأن لعب لأندية السيب والشباب وبوشر والرستاق والنهضة والسويق ، وتوج مع الرستاق بلقب أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى في موسم 2015/2016 قبل أن يتوج بلقب هداف دوري الأضواء مع الرستاق في موسم 2016/2017م.

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