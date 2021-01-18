المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة يواصل معسكره بمجمع بوشر

يواصل المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة معسكره الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى نهاية يناير الجاري بمشاركة 6 لاعبين استعدادًا للاستحقاقات القادمة، ويتضمن المعسكر حصصًا تدريبية لرفع معدلات اللياقة وبناء العضلات إلى جانب حصص لرفع المستويات الفنية والمهارية للاعبين، ويشارك في المعسكر الذي تقوده المدربة سنية مصطفى ومساعدوها أسعد القرني وعوف المعمري وفهد الجابري 6 لاعبين هم محمد المشايخي وطه الحراصي ومحمد القاسمي ومهنا أولاد ثاني وسارة العنبورية و إيمان الشامسية.

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