الأحد القادم اتحاد الفروسية ينظم دورة تدريبية لالتقاط الأوتاد ببركاء

ينظم الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة الرياضات الدولية دورة تدريبية لالتقاط الاوتاد خلال الفترة من 24 الى 28 يناير الجاري وذلك بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، وذلك بهدف تأهيل وصقل مهارات الفرسان العمانيين في رياضة التقاط الاوتاد، حيث وضعت اللجنة عددا من الشروط للمشاركة من بينها احضار رسالة رسمية من النادي للجنة او المركز التابع له الفارس متضمناً أسماء عدد خمسة فرسان كحد أقصى، ترشيح مدرب لحضور الدورة كمتدرب، كما لا يحق لأي فارس أو مدرب المشاركة اذا سبق له المشاركة مع أي من وحدات الخيالة الحكومية ، سيتم إيواء خيول المشاركين في المرابط المخصصة بمزرعة الرحبة على أن يتكفل المشارك بإحضار السيف والرمح والاعتناء بخيله وتغذيتها، مدة الدورة خمسة أيام في الفترة المسائية وسيحصل المشاركون في الدورة على شهادات مشاركة معتمدة من الاتحاد العماني للفروسية، يجب الالتزام بالمواعيد المقررة ولباس الفرسان طوال فترة الدورة، عدم اصطحاب الاطفال والالتزام بالتباعد امتثالا لقرارات اللجنة العليا.

برنامج الدورة

اليوم الاول سيتضمن شرحا تفصيليا عن مسابقات الرمح الفردي والفرق وقانون مسابقات الرمح وكذلك التدريب العملي الميداني، اليوم الثاني سيتضمن شرحا تفصيليا عن مسابقات السيف الفردي والفرق وقانون مسابقات الرمح وكذلك التدريب العملي الميداني، اليوم الثالث سيتناول شرحا تفصيليا عن مسابقات الليمونتين والحلق بالسيف وقوانين اللعبة والتدريب العملي والميداني، اليوم الرابع التدريب على جميع الالعاب وعمل مسابقة تدربيبة للفرسان المشاركين، اما اليوم الخامس والاخير فسيتم اقامة مسابقة رسمية بين الفرسان المشاركين وحفل الختام والتكريم.

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