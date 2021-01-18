اليوم ثلاث مباريات في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

تقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة الثالثة بدوري الكرة الطائرة للدرجة الأولى، حيث يلتقي في المباراة الاولى الكامل والوافي مع صحار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار وعلى ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تقام مباراتان يلتقي في الأولى بهلاء مع أهلي سداب في الساعة الرابعة مساء تليها المباراة الثانية والتي تجمع مصيرة مع السيب في الساعة الخامسة والنصف مساء وكانت مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة اسفرت عن فوز السلام على صحار بنتيجة ٣/٢ وفوز السيب على بهلاء بنتيجة ٣/صفر وفوز الكامل والوافي على أهلي سداب بنتيجة ٣/صفر وبعد نهاية الجولة الثانية يتصدر نادي السيب برصيد ٦ نقاط يليه في المركز الثاني نادي السلام برصيد ٥ نقاط ونادي الكامل والوافي في المركز الثالث برصيد ٣ نقاط ويحل صحار رابعاً برصيد ٣ نقاط ومصيرة بنقطة واحدة في المركز الخامس وناديي أهلي سداب وبهلاء بدون نقاط في المركزين السادس والسابع.

وفي مباريات دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة يلتقي غدا الاربعاء ضمن المجموعة الاولى الاتحاد مع صلالة في الساعة الرابعة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي بصلالة وفي المجموعة الثالثة يلعب مجيس مع صحم في الساعة الرابعة مساء بالصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار.

فيما تقام يوم الجمعة القادم مباراة واحدة لحساب المجموعة الثانية يتلقى فيها نادي عمان في أول ظهور له بعد انقطاع طويل وعودته هذا الموسم للمشاركة ليقابل نادي قريات في الساعة الرابعة مساء بصالة المجمع الرياضي بنزوى.

يذكر بأن نتائج مباريات الجولة الأولى لأندية دوري الدرجة الثانية إنتهت بفوز نادي ظفار على نادي النصر بنتيجة ٣/١ وفوز نادي الاتفاق على نادي قريات بنتيجة ٣/صفر وفوز نادي صحم على نادي الخابورة بنتيجة ٣/١ وفوز نادي السويق على نادي عبري بنتيجة ٣/صفر.

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