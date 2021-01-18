تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية

تقرر تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع رؤساء أندية القسم الأول الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء، بسبب أعمال التعقيم بمقر الجبلاية.

وتقرر تأجيل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل الموافق 25 يناير بدلًا من غد الثلاثاء.

جاء ذلك القرار بسبب أعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم اغلاق مقر الجبلاية في الأيام الثلاثة المقبلة، لمكافحة فيروس كورونا.