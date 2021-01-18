تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية

وتقرر تأجيل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل الموافق 25 يناير بدلًا من غد الثلاثاء.
جاء ذلك القرار بسبب أعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم اغلاق مقر الجبلاية في الأيام الثلاثة المقبلة، لمكافحة فيروس كورونا.
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