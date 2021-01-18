التعادل 15 - 15 يسيطر على الشوط الأول بين كوريا والاتحاد الروسي

سيطر التعادل على الشوط الأول من مباراة منتخبي الاتحاد الروسي وكوريا الجنوبية في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 15 /15 في مباراة شهدت ندية كبيرة منذ دقائقها الأولى وحتى نهاية الشوط، حيث بدأت كوريا بالتقدم ثم تعادلت روسيا ثم تقدمت بفارق هدف وظلت المباراة هكذا سجال بين الفريقين. يذكر أن بيلا روسيا والاتحاد الروسي وسلوفينيا حسمتا التأهل للدور الرئيسي لملاقاة المتأهلين الثلاث من مجموعة مصر.

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