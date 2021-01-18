مونديال اليد.. قائمة منتخب مصر لمواجهة السويد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، القائمة التي سيخوض بها لقاء السويد في ثالث مواجهات مونديال اليد.

وضمت قائمة منتخب مصر للقاء كلا من "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار".



فيما تم استبعاد كل من "إسلام حسن - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل" من المباراة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء من أجل الفوز بالرغم من تأهله للدور الرئيسي للبطولة حيث يسعى لاقتناص نقاط اللقاء للحفاظ على صدارة المجموعة والتأهل بأربع نقاط للدور التالي وفقا للنظام الجديد للمسابقة.



وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.



وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.