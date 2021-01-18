وصل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى استاد القاهرة لخوض لقاء السويد المقرر له السابعة مساء فى ختام الدور الأول بنفس قائمة مباراة مقدونيا الماضية. ويخوض منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان.

وتضم قائمة المباراة كلا من، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول فراعنة اليد إلى إستاد القاهرة لمواجهة السويد فى بطولة العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.